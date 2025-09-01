<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಮೂಲಕ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹1.86 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ₹1.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರಮಾನ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವರಮಾನ ಶೇ 9.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹1.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆಮದು ವಹಿವಾಟು ಮೂಲಕ ₹49,354 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 1.2ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹19,359 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿವ್ವಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವರಮಾನ ₹1.67 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 10.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಮದು ವಹಿವಾಟು ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವರಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವು ದೇಶದ ರಫ್ತು ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇ.ವೈ. ತೆರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರ ಸೌರಭ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಿಂಗಳು;ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ (₹ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ಏಪ್ರಿಲ್;2.37 ಮೇ;2.01 ಜೂನ್;1.84 ಜುಲೈ;1.96 ಆಗಸ್ಟ್;1.86</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>