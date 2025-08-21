ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ: ತೆರಿಗೆ ಹಂತ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ವರಮಾನ ನಷ್ಟದ ವಿವರ ಕೇಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:38 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:38 IST
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶೇ 12 ಹಾಗೂ ಶೇ 28ರ ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
– ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಬಿಹಾರದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ವರಮಾನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿವೆ. ವರಮಾನ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
–  ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಖನ್ನಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ
