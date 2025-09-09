<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯು ₹95,500ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯು ₹95,500ರಷ್ಟು, ಸಿಟಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯು ₹57,500ರಷ್ಟು, ಎಲಿವೇಟ್ ಬೆಲೆ ₹58,400ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀಪ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯು ₹1.26 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹4.8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ (ಜೆಎಲ್ಆರ್) ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯು ₹4.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30.4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹6.9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವೋಲ್ವೊ ಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>