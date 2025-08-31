ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:58 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Gst

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT