<p><strong>ಜ್ಯೂರಿಚ್</strong>: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ 'ಪಾನೀಯ ವಿರಾಮ' ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಫಿಫಾ) ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರೆಫ್ರಿ ಅವರು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಪಂದ್ಯ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಛಾವಣಿಯಿರುವ, ಏರ್ ಕಂಡಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಈ ನೀರಡಿಕೆಯ ವಿರಾಮ (ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್) ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. 22 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗಾಯಾಳಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ರೆಫ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವರು ಎಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೊಲೊ ಝುಬಿರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>