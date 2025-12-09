ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌: ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ‘ಪಾನೀಯ ವಿರಾಮ’

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:24 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Football

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT