GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ದರ ಕಡಿತ: ಮಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಮುದ್ರಣ, ಟಿವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಟರ್, ಫ್ಲೈಯರ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲೂ 'ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.</p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸೋಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ, ಶಾಂಪೂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ.</p>