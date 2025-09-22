<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 13ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವವರು ಅಂದಾಜು ₹70 ಸಾವಿರ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳ ಖರೀದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 7ರಿಂದ ಶೇ 12ರವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲಿನ ಉಳಿತಾಯವು ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ದಿನಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 375 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಉತ್ಸವ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1,800 ಸಿ.ಸಿ.ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ. 350 ಸಿ.ಸಿ.ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹8,000ದಷ್ಟು, 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾದ ಟಿ.ವಿ. ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹3,500ರಷ್ಟು, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ ಖರೀದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹2,800ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ.</p>.GST | ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿ: 375 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>