Asia Cup: ಒಬ್ಬ ಬೆಂಕಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಐಸ್: ಭಾರತದ ಹೊಸ ಓಪನರ್ ಬಗ್ಗೆ SKY ಮಾತು

<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇನ್ನೂ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 105 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ–20ಐ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.</p><p>ಇನ್ನು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಅಮೋಘ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಬ್ಬರು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p><p>ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ 3 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಈ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, 'ಒಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು' ಎಂದರು.</p><p>ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಅಂಡರ್–12 ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು? ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಎಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೊಗಳಿದರು.</p>