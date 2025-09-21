ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿ: 375 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ

ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ಉಪಕರಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:24 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Gstrate cut

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT