GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದಿನ ಬಳಕೆಯ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವರಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇರುವ ನಾಲ್ಕೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong><ins>ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ವಸ್ತುಗಳು</ins></strong></p><p><strong>ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು</strong></p><ul><li><p>'ಯುಎಚ್ಟಿ (ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್) ಹಾಲು: ಶೇ 5ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಪನೀರ್: ಶೇ 5ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಫಿಜ್ಜಾ ತಯಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬ್ರೆಡ್: ಶೇ 5ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಚಪಾತಿ: ಶೇ 5ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಪರೋಟ, ಬ್ರೆಡ್: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li></ul><p><strong>ಆರೋಗ್ಯ</strong></p><p>ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇ 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಶಿಕ್ಷಣ</strong></p><ul><li><p>ಎರೇಸರ್: ಶೇ 5ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಅಟ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭೂಪಟಗಳು: ಶೇ 12ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶಾರ್ಪನರ್, ಬಣ್ಣದ ಬಳಪ: ಶೇ 12ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ನೋಟ್ಬುಕ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪುಸ್ತಕ: ಶೇ 12ರಿಂದ 0</p></li></ul><p><strong>ಕಾಗದ</strong></p><p>ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕಾಗದ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ರಟ್ಟು: ಶೇ 5ರಿಂದ 0</p><p><strong>ವಿಮೆ</strong></p><ul><li><p>ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ವಿಮೆ: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li></ul><p><strong>ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೇವೆಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಮಾನವರಹಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಧಾರಿತ ವಿಮಾನಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ವಿಮಾನ ಚಲನೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಕಚ್ಚಾ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರ: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ಧದ ಧ್ವನಿವರ್ದಕಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಸಮಗ್ರ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಸೇನಾ ಸರಬರಾಜು ವಿಮಾನ: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕೆಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಮಾನವರಹಿತ ನೌಕೆಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರನೂಕುವ ಆಸನ: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ನೌಕೆಗಳಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಸೇನಾ ಬಳಕೆಯ ರಿಮೋಟ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಮಾನ: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li><li><p>ಫಿರಂಗಿ, ರೈಫಲ್ಸ್ನಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, ಉಪ-ಜೋಡಣೆಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು: ಶೇ 18ರಿಂದ 0</p></li></ul>