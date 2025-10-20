ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಪ್ಟೈಗರ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 26,284 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ 38,644 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, 17,658 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 11,160 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ 13,124 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, 7,862 ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 3,560 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 96,544 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ 95,547 ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟವು ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, 23,334 ಮನೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 12,990, ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ 7,961 ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 8,889 ಮನೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, 3,729 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>