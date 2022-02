ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2022: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾಷಣ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ?

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯ ವೇಳೆ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಭಾಷಣ ಸುಮಾರು 90ರಿಂದ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೂ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. 2019ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಭಾಷಣವೆಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಅವರು 162 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಜೆಟ್‌ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.

India's growth is estimated to be at 9.27%: Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament #UnionBudget2022 pic.twitter.com/cEAVjz1vY0

