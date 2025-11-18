20ರಿಂದ ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿ: ಇನ್ಫೊಸಿಸ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ₹18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಮರು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಐ.ಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>10 ಕೋಟಿ (ಶೇ 2.41ರಷ್ಟು) ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಮುಖ ಬೆಲೆ ₹5 ಆಗಿರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹1,800 ಇರಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಷೇರುಗಳ ಮರು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯು 2017 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಗದು ಅಗತ್ಯತೆಗಾಗಿ ಮರುಖರೀದಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಂದನ್ ಎಂ ನಿಲೇಕಣಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕ ಗುಂಪು ಮರುಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>