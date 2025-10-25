2027ಕ್ಕೆ ಜಿಯೊ ಮೌಲ್ಯ ₹12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ: ಐಸಿಐಸಿಐ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ ಅಂದಾಜು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 2027ಕ್ಕೆ 148 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಈಗಿನ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹12.99 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಐಸಿಐಸಿಐ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಯೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿ, 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಷೇರು ಮಾರಾಟವು ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಕೂಡ ಇದೆ.</p>.<p>ಜಿಯೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪಾಲು ಶೇ 66.3ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಗೂಗಲ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇಕ್, ವಿಸ್ತಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಶೇ 32.9ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>