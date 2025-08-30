<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು (ಎಲ್ಐಸಿ) 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹7,324 ಕೋಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರ್ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಇದ್ದರು. </p>.<p>ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ನಡೆದ ಎಲ್ಐಸಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹56.23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>