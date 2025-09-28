<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಿತರಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ’ಯು (ಪಿಎನ್ಜಿಆರ್ಬಿ) ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>2013ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು 24 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 480 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಆಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಂದರೆ, ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ವಿತರಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಪಿಎನ್ಜಿಆರ್ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ‘ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು, ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಿಂದ ಸಲಹೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಿಎನ್ಜಿಆರ್ಬಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇವು ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಿಎನ್ಜಿಆರ್ಬಿ ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>