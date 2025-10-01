ಅದಾನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯ ಪಟ್ಟಕೇರಿದ ಅಂಬಾನಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>68 ವರ್ಷದ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹9.55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದಾನಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹ 8.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು M3M ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ನ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಷೇರುಗಳು ಭಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಾನಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ</p><p>₹11.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. </p><p>ಹೀಗಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು(ಅದಾನಿ) ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರು.</p><p>HCLನ ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ₹2.84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>