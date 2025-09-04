Next-Gen GST: ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳ (ಶೇ 5 ಮತ್ತು ಶೇ 18) ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. </p>.<blockquote>'ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' | ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?</blockquote>.<p><strong>ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ:</strong></p><p>*ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು,</p><p>*250 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೃಷಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು,</p><p>*ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್,</p><p>*ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರಗಳ ರಿಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್, </p><p>*ಬಂಪರ್, ಬ್ರೇಕ್, ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ,</p><p>*ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಬಿಡಿಭಾಗ</p><p> <strong>ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ:</strong></p><p>*ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್,</p><p>*ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ, </p><p>*ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶ, </p><p>*ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,</p><p>*ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್,</p><p>*ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ - ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು, </p><p>*ಸಾಗುವಳಿ, ಬೇಸಾಯ, ವ್ಯವಸಾಯ, </p><p>*ಕೊಯ್ಲು, ಒಕ್ಕಣೆ</p><p>*15 ಎಚ್ಪಿ ಮೀರದ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್</p>.New GST Rates List: ಎರಡು ಹಂತದ ತೆರಿಗೆ; ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? .Next-Gen GST | ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>