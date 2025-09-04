Next-Gen GST | ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?

<p>ನವದೆಹಲಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಈ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳ (ಶೇ 5 ಮತ್ತು ಶೇ 18) ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 5, 12, 18 ಹಾಗೂ ಶೇ 28ರಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಕೇವಲ ಶೇ 5 ಹಾಗೂ ಶೇ 18ರಂತೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<blockquote>'ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' | ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು- ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗ?</blockquote>.<p><strong>ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ:</strong></p><p>*ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್, </p><p>*ಶಾಂಪೂ,</p><p>*ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್,</p><p>*ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೋಪ್ ಬಾರ್,</p><p>*ಟೂತ್ ಬ್ರಶ್, </p><p>*ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್</p><p><strong>ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ:</strong></p><p>*ಬೆಣ್ಣೆ, </p><p>*ತುಪ್ಪ,</p><p>*ಚೀಸ್,</p><p>*ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಹಾಲು,</p><p>*ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು, </p><p>*ಸಾಸುಯೇಜ್, </p><p>*ಮಾಂಸ, </p><p>*ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿಗಳು, </p><p>*ಜಾಮ್, </p><p>*ಹಣ್ಣಿನ ಜೆಲ್ಲಿಗಳು, </p><p>*ಎಳನೀರು, </p><p>*ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, </p><p>*20 ಲೀ. ಬಾಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, </p><p>*ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, </p><p>*ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, </p><p>*ಪೇಸ್ಟ್ರಿ, </p><p>*ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, </p><p>*ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಸ್</p><p>*ಹಾಲುಣಿಸಲು ಬಳಸುವ ಬಾಟಲ್ಗಳು</p><p>*ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು, </p><p>*ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್, </p><p>*ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, </p><p>*ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲಿ, </p><p>*ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, </p><p>*ಡಯಾಪರ್,</p><p>*ಶೇವಿಂಗ್ ಮೆಶಿನ್</p>.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ | ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆ: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ.New GST Rates List: ಎರಡು ಹಂತದ ತೆರಿಗೆ; ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>