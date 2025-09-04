ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ | ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆ: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ

ವಿಮೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಲಾಭ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಮೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು
–ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ
