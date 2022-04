ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹8 ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ತಲಾ 80 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಧನಗಳ ದರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ 22ರಿಂದ ಇಂಧನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ ಲೀಟರಿಗೆ ₹ 103.41ಕ್ಕೆ, ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಲೀಟರಿಗೆ ₹ 94.67ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ 84 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹118.41ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 85 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹102.64ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ₹108.21 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ₹99.04 (ಕ್ರಮವಾಗಿ 75 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು 76 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ). ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹113.03 (84 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ) ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹97.82 (80 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ) ಆಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ₹108.99 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ₹92.83ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

In Chennai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 108.96 (Increased by 75 paise) and Rs 99.04 and in Kolkata, the price of petrol is Rs 113.03 (increased by 84 paise) and diesel is Rs 97.82 (increased by 80 paise).

