ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ತೇಜನ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜವಳಿ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ತೇಜನ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರುವ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಉದ್ಯಮ ವಲಯವು ತೋರಿರುವ ಉತ್ಸಾಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರುವ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು <a href="https://pli.texmin.gov.in">pli.texmin.gov.in</a> ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>