Repo Rate: ರೆಪೊ ದರ 25 ಮೂಲಾಂಶ ಕಡಿತ; ಸಾಲ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಗರಿಷ್ಠ 8.2 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ 25 ಮೂಲಾಂಶವನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೆಪೊ ದರ ಶೇ 5.50ರಿಂದ ಶೇ 5.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಸತಿ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p><p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಐದನೇ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ) ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ದರ ಅಥವಾ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ 25 ಮೂಲಾಂಶದಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಶೇ 5.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ(ಸಿಪಿಐ) ಆಧಾರಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಶೇ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಶೇ 0.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ₹90 ಅನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಆಮದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಶೇ 6.8ರಿಂದ ಶೇ 7.3ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>