ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಗುರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ: ವರದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವು, ದೇಶದ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಗುರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಯುಟಿಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ 53 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 83 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆಮದು ಸುಂಕದ ವಿಧಾನವು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೇಶದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅನನಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ದರ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಡಿಮೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ದೇಶದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>