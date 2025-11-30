Syed Modi International: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಟ್ರೀಸಾ–ಗಾಯತ್ರಿ

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಟ್ರೀಸಾ ಜೋಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಪರ್ 300 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅನುಭವಿ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೀಸಾ–ಗಾಯತ್ರಿ ಜೋಡಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಗೇಮ್ನ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 17-21, 21-13, 21-15 ಜಪಾನ್ನ ಕಾಹೊ ಒಸಾವ– ಮಾಯಿ ತನಾಬೆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒಂದು ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ, ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಐದು ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪುನರಾಗಮನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೂರ್ನಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು 49 ಶಾಟ್ಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಜೋಡಿಯು ನಿಖರ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಟ್ರೀಸಾ–ಗಾಯತ್ರಿ ಜೋಡಿಯು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ 9–2 ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಕ್ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸಾ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಚುರುಕಿನ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಟ್ರೀಸಾ–ಗಾಯತ್ರಿ ಜೋಡಿಯು 12–5 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು 15–13ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸಾ ಅವರ ನಿಖರ ನೆಟ್ಶಾಟ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿತು. </p>.<p><strong>ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ:</strong> </p><p>ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬರವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಛಲದಲ್ಲಿದ್ದ 32 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 38ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು 16-21, 21-8, 20-22ರಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಜೇಸನ್ ಗುನವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. 21 ವರ್ಷದ ಜೇಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಟೂರ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. </p>.<p>2017ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು 2021ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಅಲ್ಲೂ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 59ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೇಸನ್ 4–1 ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಟದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ನಿಖರ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ ಮೂಲಕ 6–1 ಮುನ್ನಡೆ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಬ್ಯಾಕ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೇಮ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 5–1ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದರೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸಮಬಲದ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>