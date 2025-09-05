ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂಕ ಭಯ: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 15 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 88.27ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. </p><p>ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಆತಂಕ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ₹88.11ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ₹88.38ಕ್ಕೂ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹88.27ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p><p>ಗುರುವಾರ 10 ಪೈಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ₹88.12ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸತತ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಐಟಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ತೆರಿಗೆ ಭೀತಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಿನೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಶರಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭನ್ಸಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>