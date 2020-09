ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಗ್ರಾಹಕರು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದಾದರೆ, ಮೊಬೈಲ್‌ನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಒಯ್ಯುವುದು ಮರೆಯಬಾರದು. ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!

ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 18ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ (ಒಟಿಪಿ) ಬಳಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ನಗದು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Your transactions at SBI ATMs are now more secure than ever.

SBI extends OTP based cash withdrawal facility to 24x7 for amount ₹10,000 and above from 18.09.2020.#SafeTransaction #SBIATM #ATMTransaction #OTP #ATM pic.twitter.com/4rHo7jEXBh

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 15, 2020