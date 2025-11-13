<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 0.85ರಷ್ಟು ತಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಇಳಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡ 0.25ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇದು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ.</p>.<p class="bodytext">ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ವರ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 57.8ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರಗಿರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ (–)0.57ರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಎಕೊವ್ರ್ಯಾಪ್ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 0.65ರಿಂದ ಶೇ 0.75ರವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಮೊದಲು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಇಳಿಕೆಯು ಶೇ 0.85ರಷ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ದೀಪ್ತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>