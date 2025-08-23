ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ 16.98 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ರಫ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ₹62,408 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>2023–24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 17.81 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ₹60,523 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಜನ್ ಸೀಗಡಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ₹45,137 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಶೇ 43ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 69ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕವು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಮದುಗಾರ ದೇಶ.</p>.<p>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಜವಾಹಾರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜೆಎನ್ಪಿಟಿ) ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>