ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಜಿಗಿತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ₹7,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆ,ಜಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,19,500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,500ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ₹1,19,500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. </p><p>ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿ) ₹1,18,000 ಆಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ₹1,17,400 ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾನುವಾರ ₹1,18,900ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.</p><p>ಭಾನುವಾರ ₹ 1,43,000 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ₹7,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 1,50,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,824.61 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 47.18 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>