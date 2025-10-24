Steel Price: ಉಕ್ಕು ಬೆಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶೀಯ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟನ್ ಉಕ್ಕು ಬೆಲೆಯು ₹47 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹48 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಗ್ಮಿಂಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಹಾಟ್ ರೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ (ಎಚ್ಆರ್ಸಿ) ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹47,150, ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ಗಳು (ರಿ-ಬಾರ್) ₹46,500ರಿಂದ ₹47 ಸಾವಿರದಂತೆ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಹಾಟ್ ರೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ₹46 ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ, ಬಾರ್ಗಳು ಟನ್ಗೆ ₹45 ಸಾವಿರದಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಂದಗೊಂಡಿರುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಮದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರೈಕೆಯೇ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಉಕ್ಕು ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಉಕ್ಕಿನ ರಫ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವಾಲಯವು ಉಕ್ಕು ಆಮದು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>