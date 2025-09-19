GST ಕಡಿತ ಲಾಭ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ: ಇಳಿಯಲಿದೆ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳ ದರವನ್ನು ₹ 18,024ರ ವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸೆ.22ರಿಂದ ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪದ ದರ ಇಳಿಕೆ.<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಕಡಿತ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ವಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹ 18,024 ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಜುಕಿ ಮೊಟರ್ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p> ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.<p>"ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಮುಟ್ರೆಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸದ 850 ಚೀಲ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ವಶ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>