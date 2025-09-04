ಟಾಟಾ ಎಐಎ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಮೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಟಾಟಾ ಎಐಎ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅವಧಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ‘ಶುಭ ಶಕ್ತಿ’ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಕೇಂದ್ರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೇ ಅವಧಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ದುಡಿಯುವ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಭ ಶಕ್ತಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಪಾಲಿಸಿಬಜಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಮಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಶುಭ ಶಕ್ತಿ ಅವಧಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಎಐಎ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಥನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಎಐಎ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 89ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅವಧಿ ವಿಮೆಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಟಾ ಎಐಎ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಬಜಾರ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>