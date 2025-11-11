ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಲಾಭ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹1,245 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹1,093 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನವು ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹15,769 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">ಭೂತಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,125 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊರ್ಜಿಲಂಗ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಪಿವಿ) ಶೇಕಡ 40ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಲು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯು ₹1,572 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ₹13,100 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಈ ಎಸ್ಪಿವಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಜನ್ಮತಳೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>