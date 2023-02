ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಸೆ-ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೊ ಸಹಿತ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Middle Class watching the Budget only for Income Tax Slab announcement. pic.twitter.com/kWNZvSwWAH — Trendulkar (@Trendulkar) February 1, 2022

Me working hard to earn some money. Meanwhile taxes:#Budget2023 pic.twitter.com/PUZxfWxQ0h — Finance Memes (@Qid_Memez) February 1, 2023

Calm down boys new meme material is coming up.#Budget2023 pic.twitter.com/N5LJnfV2x7 — Cool Idiot (@coolidiot2000) February 1, 2023

1. No income tax upto Rs 7 Lakhs

2. In new regime #Budget2023 pic.twitter.com/ebi3yWhw5e — Sagar (@sagarcasm) February 1, 2023

Middle Class People Listening To Every Line Of #Budget2023 .. Waiting For Income Tax. pic.twitter.com/Vw5MgKg4wt — BHUBANANANDA NAYAK 🇮🇳 (@bhubana_nanda) February 1, 2023

*Budget 2023 exists*

Me to my commerce friend #Budget2023 pic.twitter.com/Sa05iYPbnC — Vivek Gautam (@Imvivek04) February 1, 2023

When you realise tax slabs have only been reduced in New Tax Regime.#Budget2023 pic.twitter.com/xn7sJbqCPr — Nimo Tai 🇮🇳 (@Cryptic_Miind) February 1, 2023

#Budget2023

Middle class benefit in budget 2023 pic.twitter.com/BN0F1tkOuT — 𝙋𝙖𝙬𝙖𝙣 𝘽𝙚𝙣𝙞𝙬𝙖𝙡 (@pkch0udhary) February 1, 2023

As always middle class vale

Salo tum is budget k liye bne hi nhi ho #BudgetSession memes pic.twitter.com/aCHKF0gU6O — 🐇 Bunny 🐇 (@Bunny21s) February 1, 2023

