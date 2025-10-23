ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕದ ಹೊಡೆತ | ಭಾರತದ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮದ ಆದಾಯ ಶೇ 10–12 ಇಳಿಕೆ: ಕ್ರಿಸಿಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿದ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆದಾಯ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ 10–12 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ‘ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್’ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸರ್ಕಾರದ \nಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಲ್ಲ–ಕ್ರಿಸಿಲ್ .<p>ಭಾರತದ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.</p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆದಾಯ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ 10–12 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣದಲಿದೆ’ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಶೇ 12ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಸಿಲ್ .<p>2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮ ₹ 56 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ರಫ್ತಿನಿಂದಾಗಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಚರ್ಮೋದ್ಯಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ, ಶೇ 22 ರಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿದ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಲೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಸಿಲ್.<p>ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 13–14ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ನಂದಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಶೂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನಗಳ ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.Inflation | ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಸಿಲ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>