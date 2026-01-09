ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹1,144 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿರುವ ವೊಡಾಫೋನ್‌ ಐಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ₹1,144 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಬಾಕಿಯನ್ನು 2036ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು (ವಿಐಎಲ್) ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ 2031ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹124 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 2032ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ 2035ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹100 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನಕ್ಕೆ (ಎಜಿಆರ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 2036ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ 2041ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಐಎಲ್ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಜಿಆರ್ ಮೊತ್ತ ₹87,695 ಕೋಟಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು 2031–32ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, 2040–41ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಬಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು, 2017–18 ಹಾಗೂ 2018–19ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಎಜಿಆರ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 2020ರ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2025–26ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 2030–31ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>