ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಾಭ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇ 18.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹654 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹553 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ವರಮಾನ ಶೇ 4.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇತರೆ ವರಮಾನ ಶೇ 16.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹1,664 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಠೇವಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 6.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಶೇ 0.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ₹2,649 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 1.6ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ (ಸಿಎಆರ್) ಶೇ 15.6ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>