<p>ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಝೈಡಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹575 ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ₹4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪುಡಿ, ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪೇಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ನ್ಯಾಚುರೆಲ್' ಮತ್ತು 'ಕಂಫರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್' ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಗ್ರೀನ್, ಗ್ಲುಕೋನ್–ಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಡಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೊವೋಲ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 1,950ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿತರಕರು, 2,800 ಮಾರಾಟಗಾರರು, 25 ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ (ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ) ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹454 ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>(ಬ್ರೋಕರೇಜ್ಗಳು ನೀಡುವ ವಿವರ, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)</p>