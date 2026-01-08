ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesspersonal finance
ADVERTISEMENT

ಪಿಂಚಣಿ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಎಂ.ಎಫ್‌. ನೆರವು?

ಅಪರ್ಣಾ ಶಂಕರ್
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಲೇಖಕಿ ದಿ ವೆಲ್ತ್‌ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯೂಚುವ್‌ಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
Stock marketMutual FundsPension SchemeMutual fundPensionspension

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT