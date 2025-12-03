ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessprashnottara
ADVERTISEMENT

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ | ಹಣಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರ

‘ನಾನು 71 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ. ನಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ₹48 ಸಾವಿರ ಇರುವುದಾಗಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಮೊತ್ತ ಮರುಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ವಿವರ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಮೂಲಕವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?

ADVERTISEMENT
ಪ್ರ

ನನ್ನ ಮನೆಯ 900 ಚದರ ಅಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗದ ಜಾಗವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹55 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಯಾವ ಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ? ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೋಂದಣಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.

InvestmentFinanceTaxPrashnottara
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT