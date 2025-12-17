ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಪಡೆದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 54 ವರ್ಷ. ನನ್ನ ವೇತನ ಸುಮಾರು ₹93,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮೆ, ಪಿ.ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ನಿವ್ವಳ ವೇತನ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ₹16 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ₹12.54 ಲಕ್ಷ. ಈ ಸಾಲದ ತಿಂಗಳ ಕಂತು ₹26,500. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹7–8 ಲಕ್ಷ ಬರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜುಲೈ 2031 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತನಾಗಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೂ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದೇ? ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ನಗದೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ?

