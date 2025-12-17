ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಪಡೆದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 54 ವರ್ಷ. ನನ್ನ ವೇತನ ಸುಮಾರು ₹93,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮೆ, ಪಿ.ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ನಿವ್ವಳ ವೇತನ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ₹16 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ₹12.54 ಲಕ್ಷ. ಈ ಸಾಲದ ತಿಂಗಳ ಕಂತು ₹26,500. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹7–8 ಲಕ್ಷ ಬರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜುಲೈ 2031 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತನಾಗಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?