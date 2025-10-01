ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homecommunitydasara
ADVERTISEMENT

VIDEO| Mysuru Dasara: ವೈಮಾನಿಕ‌ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದ ‘ಸೂರ್ಯಕಿರಣ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:08 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ADVERTISEMENT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Mysuru Dasara | ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಾಲೀಮು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಚಿತ್ತಾರ
Mysuru Dasara | ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಾಲೀಮು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಚಿತ್ತಾರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:VIDEO | Mysuru Dasara: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ
VIDEO | Mysuru Dasara: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ
MysuruDasaraMysuru DasaraAir show

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT