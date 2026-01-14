ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homecommunityreligion
ADVERTISEMENT

Sankranthi | ಸುಗ್ಗಿ ಬಂದಿದೆ... ಹೊಲಗದ್ದೆ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿದೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 9:23 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 9:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಎಳ್ಳು–ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಸಡಗರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಎಳ್ಳು–ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಸಡಗರ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಎಳ್ಳು–ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಸಡಗರ
FestivalsMakar SankrantiRural FestivalsmakarasankashtisuggiNorth karnataka Festivals

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT