ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಕೇಂದ್ರದ ‘ಹೃದಯ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹1.80ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಎಸ್.ಎಂ ಹಿರೇಮಠ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:54 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:54 IST
ಕೇಂದ್ರದ ಹೃದಯ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಜನರೇಟರ್ ಜಾಲಿಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ಹೃದಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಪಾಂಡಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರಸಭೆ ಬಾದಾಮಿ
ಬಾದಾಮಿ ಹೊರವಲಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
