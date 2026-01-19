ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳ ಜೋಶ್, ಜನ ಸಾಗರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಂಡವಾಡಿ ಬನಶಂಕರಿ ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊಂಡವಾಡಿ ಬನಶಂಕರಿ ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರೆ
ಕೊಂಡವಾಡಿ ಬನಶಂಕರಿ ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ: ಮದ್ಯ, ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮನವಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ: ಮದ್ಯ, ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮನವಿ
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬನಶಂಕರಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾತ್ರೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬನಶಂಕರಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾತ್ರೆ
ಬನಶಂಕರಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾತ್ರೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ; ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿಗೆ ತಡೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ; ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿಗೆ ತಡೆ?
ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ; ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿಗೆ ತಡೆ?
Bagalkotfairjatre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT