ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಮೇವು

ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು; ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಜನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:51 IST
ತೇರದಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಮದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ 
Bagalakote

