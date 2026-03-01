ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot

ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ: ಸಂಗಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:43 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:43 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bagalkotfestival
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT