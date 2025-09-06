ಬನಹಟ್ಟಿ: ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾದ ಸಂತೆ

<p><strong>ರಬಕವಿ–ಬನಹಟ್ಟಿ:</strong> ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಸರಿನ ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ</p>. <p>ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೆಸರು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಈರಣ್ಣ ಜಿಗಜಿನ್ನಿ, ಮಲಕಪ್ಪ ಹಳಿಂಗಳಿ, ಕಿರಣ ಆಳಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಹೋಳಗಿ, ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟಡ, ಗಂಗಾಧರ ಕೊಕಟನೂರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>