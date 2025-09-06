ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ

ದ್ವಿಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಗದೀಶನ್
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಕಿ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ರನ್‌ಔಟ್ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಟದ ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಆ ಕ್ಷಣ ಬೇಸರವಾದರೂ ನಂತರ ಮರೆತು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.
-ಎನ್. ಜಗದೀಶನ್, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರ್‌
ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರಕರ್‌

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರಗಳು

